RAI News 24: ученые предсказали окончательное затопление Венеции к 2150 году

Ученые выяснили, что один из возможных сценариев затопления может произойти к 2150 году. Специалисты смоделировали ситуацию и пришли к выводу, что системы барьеров «Моисей», которые защищают Венецию от наводнений, не спасут город. Об этом написала «Свободная Пресса» со ссылкой на RAI News 24.

Исследователи провели моделирование наводнений для трех дат: 2050, 2100 и 2150 годы. Согласно наихудшему сценарию территория может быть затоплена на площади от 139 до 226 квадратных километров. Это произойдет в середине XXII века.

По мнению экспертов, без дополнительных защитных мер затопление приведет к ущербу как для жителей города, так и для культурного наследия Венеции. Одной из причин возможной катастрофы специалисты назвали изменение климата и эффект «высокой воды».