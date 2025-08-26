Радиоастроном Лесовой раскритиковал астрологию, назвав ее мракобесием

Радиоастроном, заместитель директора Института солнечно-земной физики Сергей Лесовой высказался о влиянии небесных тел на судьбу человека. В беседе с KP.RU ученый резко раскритиковал астрологию.

«Астрология — это мракобесие!» — заявил Лесовой, отвергая любые суеверия.

Как истинный советский ученый и атеист, он отметил, что не приемлет попыток использовать звезды для предсказания человеческой жизни.

При этом Лесовой признал интерес к древним солнечным пирамидам и индейским обсерваториям, отметив точность наблюдений древних индейцев и египетских жрецов. Эксперт также подчеркнул значимость знаний греческой геометрии, которые используются до сих пор.