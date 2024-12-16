Pronews: британские ученые выяснили, что суши и картофель увеличивают риск инфаркта

Существуют определенные продукты питания, которые разрушают внутренние органы, а также увеличивают риск инфаркта. К такому выводу в результате проведенного исследования пришли британские ученые, написал журнал Pronews.gr .

К разрушающим здоровье продуктам специалисты отнесли суши и картофель. Ученые отметили, что особенно негативно на организм влияют сахар, жиры и соль. Даже фрукты и сухофрукты, за счет большого количества углеводов и сахара, попали в список нежелательных продуктов, написал сайт kp.ru.

Для того, чтобы не превышать количество потребляемого сахара, авторы исследования призвали есть больше квашеной капусты, чечевицы, цитрусовых, яиц и морепродуктов.