Профессор Слюсарь: микропластик попадает в организм с пищей, водой и воздухом
Ученые обнаружили частицы микропластика в окружающей среде, включая морских обитателей и животных. Профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета (ПНИПУ), доктор технических наук Наталья Слюсарь объяснила «Свободной Прессе», как микропластик попадает в организм людей.
По словам специалиста, частицы пластика проникают в тело человека с пищей, водой и воздухом. Потребление морепродуктов является важным источником попадания микропластика, поскольку моллюски поглощают его из окружающей среды. Употребление воды также способствует проникновению полимеров в организм, равно как и использование пластиковой посуды.
Одно из исследований показало, что при жевании резинки выделяется значительное количество микропластика: в среднем 100 частиц на грамм, до 3000 частиц на порцию. Человек, жующий синтетическую жвачку, может проглотить до 30 тысяч опасных частиц в год.
Ученый подчеркнула, что отказ от всего пластика невозможен, но сокращение его использования поможет уменьшить загрязнение окружающей среды и потенциальное воздействие на организм. Переход на многоразовые альтернативы, такие как тканевые сумки, стеклянные или металлические контейнеры и бутылки, снизит потребность в одноразовых предметах.