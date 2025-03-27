Профессор Слюсарь: микропластик попадает в организм с пищей, водой и воздухом

Ученые обнаружили частицы микропластика в окружающей среде, включая морских обитателей и животных. Профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета (ПНИПУ), доктор технических наук Наталья Слюсарь объяснила «Свободной Прессе» , как микропластик попадает в организм людей.

По словам специалиста, частицы пластика проникают в тело человека с пищей, водой и воздухом. Потребление морепродуктов является важным источником попадания микропластика, поскольку моллюски поглощают его из окружающей среды. Употребление воды также способствует проникновению полимеров в организм, равно как и использование пластиковой посуды.

Одно из исследований показало, что при жевании резинки выделяется значительное количество микропластика: в среднем 100 частиц на грамм, до 3000 частиц на порцию. Человек, жующий синтетическую жвачку, может проглотить до 30 тысяч опасных частиц в год.

Ученый подчеркнула, что отказ от всего пластика невозможен, но сокращение его использования поможет уменьшить загрязнение окружающей среды и потенциальное воздействие на организм. Переход на многоразовые альтернативы, такие как тканевые сумки, стеклянные или металлические контейнеры и бутылки, снизит потребность в одноразовых предметах.