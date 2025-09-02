Профессор САФУ Зайков указал на опасность раскола крупнейшего в мире айсберга для кораблей

Профессор Северного арктического федерального университета (САФУ) Константин Зайков выделил две основные угрозы, связанные с расколом крупнейшего в мире айсберга. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, увеличившееся количество осколков может представлять серьезную опасность для судоходства и логистики кораблей.

«Получается, осколков стало больше, поэтому это может нести угрозу для навигации, если на это не обращать внимания», — отметил эксперт.

Кроме того, раскол айсберга ускоряет таяние льда, что может способствовать изменению климата и представлять угрозу для окружающей среды. Напомним, айсберг А23а, крупнейший в мире, за лето потерял треть своей площади.