Профессор Кузнецов счел бесполезным способ получения золота из ртути

Получение золота из ртути на атомной электростанции возможно, но работать с таким материалом нельзя. Об этом заявил профессор Владимир Кузнецов в беседе с ИА НСН , комментируя соответствующую разработку американского стартапа Marathon Fusion.

По мнению эксперта, золото, полученное таким образом, непригодно для использования, поскольку оно радиоактивно.

«Я так думаю, что это придумали люди, которые получают гранты. Они обычно занимаются подобными делами», — высказался ученый.

Он также отметил, что в контексте данной идеи слово «золото» звучит привлекательно, но на практике пользы от такого открытия нет.