Профессор Язев призвал восстановить независимость России в исследованиях Солнца

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, профессор Сергей Язев в интервью сайту «Известия» указал на отсутствие отечественных аппаратов для наблюдения за Солнцем.

По словам специалиста, ученые зависят от зарубежных данных, поскольку российские станции прекратили работу еще в советское время.

«Отсутствие собственных исследований ставит Россию в уязвимое положение», — сказал Язев.

Новый космический проект предусматривает запуск спутника «Арка», однако его реализация отложена минимум до следующего десятилетия, добавил собеседник.