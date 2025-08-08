Профессор ДВФУ Шестаков объяснил смещение Владивостока сейсмическими волнами

После землетрясения, произошедшего 30 июля, вулкан Ключевской и еще шесть соседних вулканов начали извергаться. Подземные толчки сдвинули южную часть полуострова Камчатка на два метра. Ученые из Владивостока обнаружили, что город также изменил свое положение. Ситуацию прокомментировал профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам ученого, соответствующее смещение вызвано прохождением сейсмических волн.

«Именно больше похоже на колебания — качнуло в одну сторону, в другую сторону, колебание прошло и пошло дальше, постепенно затухая», — пояснил эксперт.

Напомним, шлейф пепла от извержения Ключевского достиг Командорских островов, расположенных в 370 километрах на юго-восток. Небо над Камчаткой закрыто для полетов, а пилоты корректируют маршруты из-за опасности пепла для двигателей самолетов.