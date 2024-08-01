Профессор Абанкина: РФ может рассчитывать на привлечение ученых даже из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по привлечению на работу в стране ведущих ученых, в том числе иностранных. В беседе с « Ридусом » свое мнение по этому поводу высказала профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

По ее словам, Россия вполне может рассчитывать на научных сотрудников даже из недружественных стран. Позиция не всех специалистов совпадает с точкой зрения их правительства или руководства университета, пояснила эксперт.

Абанкина считает, что наиболее привлекательными для иностранцев направлениями в российской науке являются физические и химические исследования, а также разработки в области искусственного интеллекта и энергетики.