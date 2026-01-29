Popular Science: забота о внуках поможет сохранить когнитивные функции у пожилых людей

Существует множество рекомендаций по поддержанию здоровья мозга: от физической активности до общения с друзьями и решения головоломок. Однако недавние исследования Американской психологической ассоциации выявили еще один фактор, способствующий сохранению когнитивных функций у пожилых людей — общение с внуками. Об этом сообщил журнал Popular Science .

Аспиранта Тилбургского университета в Нидерландах Флавия Черечес и ее команда проанализировали данные 2887 бабушек и дедушек старше 50 лет. В период с 2016 по 2022 год участники трижды проходили когнитивные тесты и отвечали на вопросы анкеты о заботе о внуках, написали «Известия».

Результаты показали, что у активных бабушек и дедушек были лучше показатели в тестах на память и вербальную беглость по сравнению с теми, кто не проводил время с внуками. Особенно это касалось бабушек: те, кто регулярно ухаживал за внуками, показывали меньший спад когнитивных функций.

По словам Черечес, больше всего исследователей поразило влияние именно опыта участия в процессе ухода за детьми, а не частота ухода или иные действия. Она подчеркнула необходимость проведения дополнительных исследований для подтверждения результатов и изучения влияния семейного контекста на старение мозга.