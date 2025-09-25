Popular Science: радость собак при встрече с хозяевами связана с биологическими процессами

Бурная радость собак при встрече с владельцами обусловлена не только счастьем, но и биологическими процессами. Эмоциональные реакции возникают благодаря формированию привязанности между питомцем и хозяином. В такие моменты у животного наблюдаются «френетические случайные активные периоды» (FRAP) — всплески энергии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

Сертифицированный ветеринарный поведенческий специалист СПКА в Сан-Франциско Элисон Геркен рассказала, что собаки формируют привязанности к своим владельцам, подобно младенцам. Это влияет на их поведение при воссоединении и выражается в жестах, таких как прикосновения и обнюхивания.

Питомцы обладают долговременной памятью, что позволяет им связывать запахи с приятными событиями. Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии показали, что запах хозяев вызывает активацию в мозгу собак областей, связанных с положительными ожиданиями.

Важным элементом этого процесса является окситоцин — «гормон любви», который способствует укреплению связи между собакой и владельцем. При взаимном взгляде уровень окситоцина у людей и собак повышается.