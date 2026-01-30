Popular Science: эмоции в голосе человека могут нарушить равновесие собаки

Чувствительный слух собак позволяет им улавливать различные звуки, которые могут влиять на их способность сохранять равновесие. Австрийские ученые обнаружили, что радостные и гневные голоса людей могут как стабилизировать, так и дестабилизировать баланс животных, причем злые голоса оказывают более сильное воздействие. Об этом сообщил журнал Popular Science .

Для поддержания стабильного положения тела собаки используют зрительные сигналы и чувство собственного положения. В ходе эксперимента ученые из Венского университета ветеринарной медицины изучали изменения в балансе 23 домашних собак, реагирующих на радостные и гневные голоса человека. Питомцы были размещены на платформе с датчиками давления, фиксирующими малейшие движения, написали «Известия».

Результаты показали, что радостные голоса вызвали дестабилизацию у 57% собак, а гневные голоса — у 30%. При этом у 70% животных не наблюдалось изменений в балансе. Исследователи отмечают, что эмоциональные реакции на голоса могут влиять на равновесие собаки. Однако для более точных выводов необходимы дополнительные исследования с участием большего количества питомцев.