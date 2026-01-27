Popular Science: чувство усталости после длительного сна может указывать на социальный джетлаг

Чувство постоянной усталости даже после длительного сна может указывать на социальный джетлаг. Это состояние возникает, когда распорядок дня и рабочие графики не совпадают с биологическими часами организма. Об этом сообщил журнал Popular Science .

В современном обществе ценятся ранние подъемы, но такой график подходит далеко не всем и может быть вреден для здоровья. Режим сна и бодрствования определяется хронотипом — биологической склонностью человека засыпать и просыпаться в определенное время. Эксперты выделяют три основных типа: жаворонки, совы и голуби — промежуточный тип, к которому относится большая часть людей, написали «Известия».

Социальный джетлаг возникает, если нужно вставать на работу до того, как организм готов, или, наоборот, регулярно засиживаться допоздна из-за социальных привычек. Последствия выходят за рамки сонливости.

Хронобиолог Тилл Реннеберг из Мюнхенского университета ввел термин «социальный джетлаг» в 2006 году. Он объяснил, что это разница во времени сна между рабочими днями и выходными. Человек постоянно живет между двумя «часовыми поясами»: своим биологическим и социальным.

Реннеберг назвал «биологической дискриминацией» то, что современный график жизни ориентирован на жаворонков, которые составляют около 15% населения. Остальные — голуби (около 70%) и совы (около 15%) — вынуждены просыпаться в разгар своей биологической ночи.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, что для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном. Специалист подчеркнула важность проветривания помещения перед сном, а также порекомендовала не переедать и следить за удобством постели.