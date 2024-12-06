Полярные исследователи обнаружили скрытую экосистему в подледном озере Энигма в Антарктиде

Международная группа полярных ученых исследовала подледное озеро Энигма в Антарктиде, глубина которого достигает 12 метров. Анализ воды показал наличие скрытой экосистемы, образованной микробиотой, пишет сайт RuNews .

По опубликованной информации, исследователи пробурили лед с помощью методов, предотвращающих загрязнение образцов. Их изучение показало наличие в воде бактерий суперфилума Patescibacteria с ограниченным набором функций.

Это подтвердило адаптацию микробов к экстремальным условиям подледных вод. Их наличие говорит о биологическом разнообразии, сохранившемся на глубине озера Энигма, несмотря на суровый климат. Итоги научной работы опубликовали в журнале Communications Earth & Environment.