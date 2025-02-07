Политолог Гераскин призвал поддерживать молодых ученых ради лидерства РФ в науке

Политолог Илья Гераскин в беседе с сайтом « Взгляд » заявил, что президентская премия для молодых ученых является важным стимулом для инновационного развития.

По мнению эксперта, данная награда формирует новое поколение специалистов, способных решать крупные научные задачи. Результатом станет укрепление позиций России в международных научной и технологической сферах.

«Мы планируем создать 17 научных центров мирового уровня, где будут проводиться прорывные исследования в областях генетики, материаловедения и других приоритетных направлениях», — сообщил аналитик.

Россия, добавил политолог, занимает девятое место в мире по объему научных исследований и разработок, что демонстрирует высокий научный потенциал страны.