Океанолог Таврический отметил, что появление акул у пляжей Египта и Мальдив связано с сокращением запасов рыбы

Акулы могут подходить к берегам из-за сокращения запасов рыбы и уменьшения числа естественных объектов охоты. Такое предположение в интервью aif.ru высказал член Русского географического общества и океанолог Анатолий Таврический, объясняя возможные причины появления хищников вблизи пляжей Египта и Мальдивских островов.

По словам ученого, на ситуацию может влиять деятельность курортных отелей: нередко рестораны и гостиничные комплексы выбрасывают пищу в море, что привлекает акул к пляжной зоне, отметил сайт «ФедералПресс».

Таврический подчеркнул, что появление акул в непосредственной близости от мест отдыха — явление не новое и наблюдается достаточно часто.