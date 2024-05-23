PNAS: некоторые виды гусениц могут чувствовать электростатические поля

По крайней мере три вида гусениц способны ощущать электростатические поля. К такому выводу пришли биологи Бристольского университета, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что гусеницы видов медведица кровавая, пятнистый кистехвост и павлиний глаз могут улавливать электростатическое поле, излучаемое некоторыми хищниками. Другими словами, они способны почувствовать приближение потенциальной опасности.
Отмечается, что, улавливая электростатическое поле, гусеницы обозначенных видов переходил в режим самосохранения.
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