PNAS: нарушение циркадных ритмов из-за ночного света может увеличить риски ранней смерти

Ученые из США, Великобритании и Австралии установили закономерную связь между преждевременной смертью и нарушением циркадных ритмов. Об этом сообщает сайт INFOX.ru со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в научном журнале PNAS.
По данным специалистов, ключевую роль в этой проблеме играет негативное воздействие ночных источников света. Кроме того, вероятность ранней смерти повышается у людей, страдающих сердечными заболеваниями,
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