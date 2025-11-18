«Петербургский дневник» рассказал, как создавали первый в мире «Луноход»

17 ноября 1970 года автоматическая станция «Луна-17» приземлилась в районе Моря Дождей на Луне. На поверхность спутника первым в мире выехал «Луноход-1» — телеуправляемая научная лаборатория. Это событие положило начало новой эры в исследовании космоса с помощью роботизированных комплексов, написал «Петербургский дневник» .

«Луноход-1» проработал на Луне 11 дней (более 300 земных суток), что в три раза превысило запланированное время. За это время аппарат преодолел более десяти километров, собирая научные данные и фотографируя поверхность.

На Землю было передано около 20 тысяч снимков и более 200 панорам поверхности Луны. Также «Луноход-1» провел химический анализ грунта в 25 точках. Наличие на нем специального отражателя позволило измерить расстояние от Земли до Луны с точностью до трех метров.

Миссия «Лунохода» стала возможной благодаря ученым и конструкторам-танкостроителям из ленинградского Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения. Сегодня это АО «ВНИИТрансмаш», входящее в состав Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех».

«Экспедиция была задумана Сергеем Королевым еще в 1962 году», — рассказал конструктор по космической тематике АО «ВНИИТрансмаш» Сергей Федосеев. Прежде чем приступить к работе, специалисты института столкнулись с необходимостью выбора типа шасси для «Лунохода». В итоге после анализа различных вариантов было принято решение отказаться от гусеницы в пользу колесного движителя.