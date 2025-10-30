Personal Relationships: женатые люди чаще чувствуют себя счастливее и здоровее

Группа международных ученых пришла к выводу, что люди, состоящие в браке, чувствуют себя счастливее и здоровее, чем одинокие. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на Personal Relationships .

Специалисты проанализировали данные около пяти тысяч человек старше 30 лет из США и Японии. Респонденты оценивали уровень поддержки семьи, напряженность отношений, состояние здоровья и удовлетворенность жизнью.

Результаты показали, что одинокие люди чаще испытывали плохое самочувствие и ощущали себя менее счастливыми, чем их женатые сверстники. По мнению ученых, многими брак воспринимается как источник социальной поддержки и защищенности.