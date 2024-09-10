Пермский университет: коллекцию метеоритов вуза пополнили экспонаты из Швеции и Китая

Новые экспонаты появились в коллекции метеоритов, принадлежащей Пермскому государственному национальному исследовательскому университету. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ПГНИУ.

Так, в минералогический музей вуза передали Сеймчанский метеорит, найденный в Магадане. Кроме того, в коллекции оказались Муонионалуста из Швеции и Алетай из Китая.

Уникальные экспонаты будут продемонстрированы во время кампус-феста 13 сентября, добавил RT.