Пермские ученые перечислили плюсы и минусы медленного образа жизни

В современном мире миллионы людей выбирают философию медленной жизни — Slow living. Это осознанный отказ от гонки и возвращение к своему темпу. Ученые Пермского Политеха рассказали, что представляет собой этот образ жизни, кому он подходит и какие плюсы дает. Об этом написало URA.RU .

Современный человек живет в режиме постоянной перегрузки. Он работает на износ, потребляет тонны информации, пытается быть успешным во всех сферах сразу. Соцсети, мессенджеры, рабочие чаты — граница между трудом и отдыхом стерта окончательно.

«Именно это тотальное истощение породило новую моду на так называемую медленную жизнь», — рассказал доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ и кандидат социологических наук Константин Антипьев.

У концепции медленной жизни глубокие корни. Она зародилась в Европе и США 1980-х годов как протест против культуры фастфуда. Сегодня этот подход проявляется в самых разных сферах: в еде, чтении, отношении к возрасту.

«Замедление — это жизнь с акцентом на осознанность, ее качество, внимание к деталям», — прокомментировала старший преподаватель кафедры «Философия и право» ПНИПУ Светлана Динабург.

Особенно остро потребность в замедлении чувствуется, когда дело касается отдыха. Казалось бы, именно здесь можно выдохнуть и никуда не спешить. Но вместо восстановления часто приходит еще большая усталость.

По словам ученых, современная культура требует от человека быть «машиной достижений». Он сам превратился в самого жесткого начальника для себя, требуя работать на износ и ругая себя за минуты отдыха.