Papers in Palaeontology: ученые обнаружили новый вид древней рептилии с необычными зубами

Специалисты обнаружили новый вид древней рептилии, который назвали Threordatoth chasmatos. Участниками исследования стали ученые Музея естественной истории, Университета Абердина, Кембриджского университета и Национальных музеев Шотландии, сообщил Papers in Palaeontology.
Threordatoth chasmatos относится к группе ящероподобных рептилий, обитавших на Земле с пермского до триасового периода. Отличительными особенностями представителей вида являются костяные шипы, размещенные на голове, броня на теле и необычные зубы с тремя остриями.
При изучении окаменелостей использовался метод тщательной обработки с применением компьютерного томографирования. Благодаря исследованию удалось увидеть уникальное строение костей Threordatoth chasmatos, передала «Вечерняя Москва».
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