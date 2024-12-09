Papers in Palaeontology: ученые обнаружили новый вид древней рептилии с необычными зубами

Threordatoth chasmatos относится к группе ящероподобных рептилий, обитавших на Земле с пермского до триасового периода. Отличительными особенностями представителей вида являются костяные шипы, размещенные на голове, броня на теле и необычные зубы с тремя остриями.

При изучении окаменелостей использовался метод тщательной обработки с применением компьютерного томографирования. Благодаря исследованию удалось увидеть уникальное строение костей Threordatoth chasmatos, передала «Вечерняя Москва».