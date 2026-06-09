Палеонтолог Арешин рассказал, что находки останков подтверждают родство динозавров и птиц

Палеонтология продолжает развиваться, и каждый сезон приносит новые открытия. Недавно найдены останки беззубого двуногого родственника современных крокодилов — Labrujasuchus expectatus, который жил во времена динозавров. Кандидат биологических наук, палеонтолог Александр Арешин рассказал RT о важных находках и неразгаданных загадках палеонтологии.

Ученый объяснил, что птицы являются прямыми потомками динозавров. Крокодилы имеют общих предков с динозаврами, но развивались параллельно. Динозавры изначально считались одной из групп рептилий, но позже выяснилось, что они ближе к птицам, чем к современным крокодилам.

Палеонтолог отметил, что динозавры были теплокровными, и их обмен веществ был быстрее, чем у современных черепах, но не такой активный, как у сегодняшних птиц и млекопитающих. Однако современная классификация органического мира во многом привязана к данным, которые можно получить, только работая с мягкими тканями, а они у динозавров почти неизвестны.

Арешин подчеркнул, что находки останков динозавров с фрагментами кожи позволяют сравнивать их анатомию с анатомией других групп животных. Это подтверждает родство динозавров и птиц.

Палеонтолог также отметил, что пока нет шансов найти ДНК динозавра. Ископаемые остатки, тем более мягких тканей, доходят до нас уже в окаменелом виде. Возможно, удастся найти «обломки» ДНК, но собрать полную ДНК пока технически невыполнимо.