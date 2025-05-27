Оклендский университет: солнечный свет помогает укрепить иммунитет

Специалисты из Оклендского университета (Новая Зеландия) установили, что солнечный свет может повышать эффективность иммунной системы в борьбе с инфекциями. Это открытие способно привести к созданию новых методов лечения и более действенных вакцин, сообщил Infox.ru со ссылкой на Science Immunology.

В журнале была опубликована работа, показывающая, что ключевые иммунные клетки — нейтрофилы — активнее уничтожают бактерии в светлое время суток.

Для исследования ученые использовали модель прозрачных рыбок данио-рерио, чей генетический материал имеет много общего с человеческим. Исследователи смогли наблюдать за действиями иммунных клеток в реальном времени.

Оказалось, что нейтрофилы обладают собственными циркадными ритмами, которые синхронизируются с суточным циклом. Под воздействием света эти ритмы активируют внутренние механизмы, усиливающие антибактериальную активность клеток. В ярком свете нейтрофилы быстрее реагировали на воспаления и эффективнее уничтожали бактерии.