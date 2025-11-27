Обозреватель Гринько указал на перспективы разработки сопло для 3D-печати из хоботка комара

Исследователи из канадского Университета Макгилла разработали новое сопло для 3D-печати, используя хоботок комара. В будущем технология способна заменить многие способы обработки материалов, заявил научный обозреватель Николай Гринько в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, со временем ученые освоят управление отдельными молекулами и даже атомами, открывая путь к реализации самых дерзких и необычных инженерных идей.

«Хоботок комара — это всего лишь защитная оболочка для шести игл, спрятанных внутри. Две, расположенные по бокам, отличаются особо острыми зазубренными краями — с их помощью комар „пропиливает“ кожный покров», — пояснил эксперт.

Команда протестировала свое изобретение, создав специальный 3D-принтер, названный «некропринтером». Они использовали хоботок для нанесения специализированных биочернил и успешно напечатали биокаркасы и микроструктуры с шириной линий 20 микрометров.