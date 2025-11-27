Обозреватель Гринько объяснил, что «киберголубем» управляют через стимуляцию зон мозга

Не так давно в Сети начали появляться новости об экспериментах по управлению живыми существами. Чаще всего речь шла о насекомых — тараканах, жуках и других. Однако недавно российские ученые представили проект PJN-1 — первого в своем роде «киберголубя». Подробнее рассказал научный обозреватель Николай Гринько « Москве 24 ».

По его словам, в отличие от насекомых, птицы обладают большей силой, что позволяет им нести более тяжелое оборудование. На спину голубя можно надеть «рюкзак» с более сложной электроникой и емким аккумулятором. Кроме того, на нагрудные лямки можно повесить камеру — голубь вполне способен летать с таким грузом.

Согласно пресс-релизу, в мозг голубей имплантировали нейроинтерфейсы собственной разработки. Благодаря стимуляции отдельных зон мозга птица сама «хочет» передвигаться в нужную сторону. Такие биодроны отличаются длительным временем работы и дистанцией применения.

Проект находится на одной из завершающих стадий и готовится к опытному внедрению в сферы, где необходим продолжительный или удаленный мониторинг. Это может стать новым словом в области наблюдения и сбора данных.