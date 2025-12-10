NYU Langone Health: бег может улучшить координацию в любом возрасте

Специалисты из NYU Langone Health установили, что бег способен значительно повысить подвижность и координацию даже у людей в зрелом возрасте. Об этом сообщила Lenta.ru .

В ходе исследования мыши в возрасте 12 месяцев, которые на протяжении месяца занимались бегом в колесе, демонстрировали повышенную ловкость и скорость движений. Одновременно с этим у них наблюдалось увеличение выделения дофамина в мозге на 50%, написала «Свободная пресса».

Примечательно, что ранее подобный эффект ученые фиксировали только у молодых животных. Теперь же стало очевидно: возраст не оказывает влияния на способность мозга реагировать на физическую активность.

Исследователи акцентируют внимание на том, что улучшения были связаны не с ростом мышечной силы, а именно с повышением координации — нейрохимическим эффектом упражнения. Эти данные могут помочь понять, почему физическая активность облегчает симптомы болезни Паркинсона, и лечь в основу новых терапевтических подходов. Ученые планируют протестировать их на генетических моделях заболевания.