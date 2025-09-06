Новый сезон «Энерготехнохаба» открыли в Петербурге
В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на участие в 10-й сессии инкубатора «Энерготехнохаб Петербург», разработанного для поддержки инновационных энергетических стартапов. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».
Проект помогает молодым специалистам превратить научные идеи в жизнеспособные бизнес-решения.
«Наука и новые технологии — один из десяти приоритетов развития города до 2030 года. Основанный нами шесть лет назад „Энерготехнохаб Петербург“ зарекомендовал себя эффективной площадкой», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Программа обучения включает двухмесячный курс по технологическому предпринимательству и индивидуальные консультации с признанными экспертами в области энергетики. Лучшие работы пройдут в финал конкурса, а победитель получит премию размером в миллион рублей.