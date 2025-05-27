ННГУ сообщил о разработке новых материалов для 3D-печати кожи и костей

В Нижнем Новгороде ученые создали новые материалы, которые могут быть использованы для биопринтинга различных тканей, включая кожу, кости и кровеносные сосуды. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ННГУ имени Лобачевского.

В основе композиции — природный полимер хитозан и термопластик поликапролактон. Этот материал может использоваться для замены поврежденных участков кожи. Со временем кожа восстановится, а вещество разложится и будет выведено из организма.

Разработанный материал безопасен для человека, так как он биосовместим и нетоксичен. Хитозан, входящий в его состав, обеспечивает пластичность и плавкость. Для соединения полимеров исследователи использовали органический растворитель — диметилсульфоксид. После обработки раствора ультразвуком получилась однородная масса, пригодная для 3D-печати.