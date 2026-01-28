NBC: люди с «вечерним» типом биоритмов имеют более слабое состояние сердечно-сосудистой системы

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association, у людей с «вечерним» типом биоритмов, известных как совы, состояние сердечно-сосудистой системы хуже, чем у жаворонков. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на NBC News .

В анализе участвовали почти 323 тысячи человек из базы UK Biobank. Результаты показали, что у сов риск проблем с сердцем на 79% выше, чем у людей с промежуточным режимом сна. За 14 лет наблюдений у них также на 16% чаще происходили инфаркты и инсульты.

Особенно ярко эта связь проявилась у женщин. Жаворонки, напротив, продемонстрировали более стабильные и благоприятные показатели.