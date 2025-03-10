Научный сотрудник Бородина: столкновение астероида Бенну с Землей может вызвать цунами

Запуск космического аппарата NASA под названием OSIRIS-REx семь лет назад стал значимой вехой в изучении космоса. Аппарат собрал образцы древней почвы с астероида Бенну и вернул их на Землю, предоставив ученым ценные данные, которые могут изменить представления о зарождении жизни на планете. Об этом сообщила ИА RuNews24.ru научный сотрудник Екатерина Бородина.

Астероид Бенну, открытый в 1999 году, имеет диаметр около 500 метров и привлекает внимание ученых своим уникальным поведением. Его исследование помогает получить новые знания о формировании планет и развитии жизни. Особое внимание уделяется изучению космической пыли, из которой могли образоваться органические вещества и вода, необходимые для зарождения жизни.

Однако Бенну также представляет собой угрозу. Ученые предупреждают о вероятности столкновения этого астероида с Землей, хотя шансы на такое событие в ближайшее время оцениваются как низкие. Такое столкновение могло бы вызвать значительные разрушения, цунами, пожары и климатические изменения, угрожающие глобальной экосистеме.

Продолжающиеся исследования и мониторинг астероидов помогают не только изучать историю Вселенной, но и разрабатывать меры по защите Земли от космических угроз, отметила собеседница.