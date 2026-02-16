Nature: уровень моря в Гренландии может значительно снизиться к 2100 году

В Гренландии может произойти заметное снижение уровня моря из-за изменений в ледниковой массе. Это явление будет связано с ледниковой изостатией: земля начнет восстанавливаться, а гравитационное воздействие уменьшившегося ледникового щита ослабеет, сообщили «Известия» со ссылкой на Nature .

Для прогнозирования изменений уровня моря ученые использовали модель ледниковой изостазии, а также данные о вертикальном движении земли и уровне моря. Они выяснили, что к 2100 году уровень воды в районе Гренландии может снизиться на 0,9 метра (по сравнению с 2017 годом).

Ситуация способна оказать серьезное влияние на жизнь в регионе, поскольку большая часть населения живет в прибрежных зонах. Снижение уровня моря затронет экономику, береговую инфраструктуру и продовольственную безопасность Гренландии.