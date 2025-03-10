Nature: у владельцев собак ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Хотите увеличить продолжительность жизни? Все просто — заведите собаку! Ученые из Швеции изучили влияние домашних питомцев на здоровье хозяев. Они проанализировали данные более трех миллионов человек за 12 лет и пришли к удивительным результатам. Об этом написал журнал Nature .

Исследователи обнаружили, что у владельцев собак риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Особенно это касается тех, кто держит охотничьи породы. Такие собаки нуждаются в регулярных физических нагрузках, поэтому их хозяева чаще выходят на свежий воздух, сообщила «Мойка78».

Одинокие владельцы собак живут на 33% дольше, а риск сердечного приступа у них меньше на 11%. Собаки могут заменить важного члена семьи для одиноких людей.

Ведущий автор исследования Мвенья Мубанга из Уппсальского университета отметил: собака устраняет социальную изоляцию, депрессию и одиночество, помогает снизить кровяное давление после стресса.