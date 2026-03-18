Nature: новое исследование поставило под сомнение классическую теорию дофамина

Теорию о роли дофамина, которая считалась одной из наиболее признанных в нейронауке, поставили под сомнение новые исследования. Оказалось, что функции этого нейромедиатора выходят далеко за рамки регуляции удовольствия и вознаграждения, сообщили «Известия» со ссылкой на Nature .

Долгое время дофамин считался «химическим веществом удовольствия», связанным с ощущением награды при просмотре социальных сетей и других источниках удовольствия. Однако нейробиологи признают, что это представление является упрощением.

Исследование 2025 года показало, что дофамин участвует в предсказании действий и способствует их повторению. Это означает, что повторяющееся или аддиктивное поведение может формироваться иначе, чем предполагает RPE.