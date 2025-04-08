Nature Metabolism: подсластители могут усиливать тягу к сладостям

Искусственные подсластители, которые добавляют в продукты и напитки вместо сахара, могут вредить организму. Новое исследование показало, что подсластитель сукралоза воздействует на гипоталамус, отвечающий за чувство голода. Это может привести к увеличению аппетита со временем, написала Мойка78 со ссылкой на журнал Nature Metabolism.

Ранее ученые из Кливлендской клиники обнаружили связь между эритритолом — популярным заменителем сахара — и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эритрит способствует свертыванию крови, в отличие от обычной глюкозы. Это говорит о том, что искусственные подсластители не такие безвредные, как считалось ранее.

Подсластители могут вызывать неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы. Несмотря на отсутствие калорий, подсластители могут усиливать тягу к сладостям. Исследования также показывают, что искусственные подсластители могут приводить к набору веса при частом употреблении.