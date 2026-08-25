Nature: клетки мозга сохранили свой возраст в лабораторных условиях

Ученые выяснили, что выращенные в лаборатории органоиды человеческого мозга способны сохранять информацию о своем возрасте и этапах развития. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Nature.

Органоиды — это трехмерные скопления клеток размером примерно с горошину перца. Их получают из стволовых клеток и используют как упрощенную модель человеческого мозга. Обычно органоиды выращивают в течение нескольких месяцев, но в новом исследовании они развивались на протяжении пяти лет. Некоторые культуры жили около семи лет, что стало новым рекордом.

Исследователи изучили 110 органоидов и около 425 тысяч отдельных клеток. Анализ показал, что с течением времени клетки меняли активность генов и приобретали признаки, характерные для более поздних этапов развития человеческого мозга.

Ученые также исследовали метилирование ДНК — химические изменения, которые могут использоваться для определения биологического возраста тканей. Результаты показали, что предполагаемый возраст органоидов соответствовал времени, проведенному ими в лабораторных условиях.

«Мозг может продолжать развиваться вне человеческого организма на протяжении беспрецедентно долгого времени», — отметила старший автор исследования Паола Арлотта.

Эксперимент показал, что клетки сохраняют свой биологический возраст даже после перемещения в новое клеточное окружение. Это открытие может помочь ученым ускорять получение определенных типов нейронов для исследований и испытаний лекарственных препаратов.

Однако ученые подчеркнули, что «память» органоидов не означает, что они способны хранить воспоминания, подобные человеческим. Речь идет только о молекулярных и эпигенетических следах предыдущих этапов развития.