Nature Communications: рост температуры на Земле увеличивает риск перелома в развитии климата

Ученые выяснили, что повышение температуры на Земле станет причиной серьезных климатических изменений. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Nature Communications.
Специалистами были изучены Атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Арктики и Антарктики — ключевые для климата природные системы. Разрушение одной из них из-за глобального потепления приведет к перелому в развитии всего режима погоды.
По данным экспертов, такой риск будет возрастать при увеличении температуры на каждые 0,1 градуса после преодоления порога в 1,5 градуса.