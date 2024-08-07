Nature Communications: рост температуры на Земле увеличивает риск перелома в развитии климата

Ученые выяснили, что повышение температуры на Земле станет причиной серьезных климатических изменений. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Nature Communications .

Специалистами были изучены Атлантические течения, тропические леса Амазонки, ледники Арктики и Антарктики — ключевые для климата природные системы. Разрушение одной из них из-за глобального потепления приведет к перелому в развитии всего режима погоды.

По данным экспертов, такой риск будет возрастать при увеличении температуры на каждые 0,1 градуса после преодоления порога в 1,5 градуса.