Nature Communications: блуждающие мысли являются «самогенерируемой» мозговой активностью

Блуждающие мысли, или так называемые грезы наяву, являются «самогенерируемой» мозговой деятельностью. К такому выводу пришли японские ученые, сообщил Nature Communications .

По мнению экспертов, данная активность зарождается в области, участвующей в создании и восстановлении воспоминаний. В результате люди часто рисуют в голове события, которые не имеют связи с реальностью.

Специалисты также отметили, что блуждающие мысли могут появляться у пациентов с неврологическими аспектами аутизма и СДВГ, добавил сайт Gazeta.SPb.