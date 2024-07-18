«National Geographic»: препарат, продлевающий жизнь, разработали в Сингапуре

В Сингапуре специалисты Высшей медицинской школы разработали препарат, который теоретически может продлевать жизнь на 25%. Об этом сообщил «National Geographic на Русском».

Как написал сайт Infox.ru, испытуемые мыши во время проведенного исследования  выглядели сильно моложе сверстников, а состояние их шерсти заметно улучшилось.

Далее ученые планируют провести испытания на людях. Они предполагают, что препарат может продлить жизнь человека в среднем на 5-10 лет.

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