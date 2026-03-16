На Байкале установят крупнейший в мире глубоководный телескоп

На дне Байкала планируют установить уникальный глубоководный нейтринный телескоп стоимостью 30 миллиардов рублей. Это позволит ученым «смотреть сквозь всю планету». В феврале и марте, пока лед прочный, специалисты должны успеть смонтировать готовые элементы телескопа и погрузить новые, написал сайт телеканала «Звезда» .

В начале экспедиции прокладывают кабель, который будет питать энергией части установки и передавать полученные данные в береговой центр.

«Существует специальная машина, которая режет лед фрезой диаметром 1,20 метра. Она цепляется к трактору, и параллельно за ней идет лебедка с кабелем, где намотано порядка семи километров», — объяснил заместитель начальника экспедиции Baikal-GVD Игорь Белолаптиков.

Телескоп поможет выявить нейтрино — фундаментальную частицу. Он сможет проследить ее путь и определить природные ускорители, такие как черные дыры или активные ядра галактик. Глубина Байкала может остановить нейтрино, и некоторые из них, «спотыкаясь» о молекулы пресной воды, рождают вспышки света, которые и регистрирует телескоп.