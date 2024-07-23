«Мир 24»: ученые из Стэнфордского университета попробовали алкогольный напиток возрастом 2300 лет

Группа ученых из Стэнфордского университета, совместно с коллегами из США и Китая, провела исследование древнего могильника в провинции Шэньси и обнаружила там сосуд с остатками напитка. Опыты показали, что этот напиток все еще можно употреблять. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Fermentation.

Могильник Яньцунь датируется концом периода Сражающихся царств и началом династии Цинь (300-206 годы до н. э.). В одной из могил обнаружили восемь сосудов из глины и бронзы, а также бронзовое зеркало. Один из бронзовых сосудов, высотой 30,4 см и диаметром 21,6 см в самой широкой части, оказался закупорен. После открытия крышки ученые нашли внутри прозрачную без запаха жидкость, которую они попробовали и ощутили металлический привкус.

Исследования показали, что это был ферментированный алкогольный напиток, использовавшийся как погребальное подношение. В его составе обнаружили остатки проса, бобовых, ферментированных злаков пшеницы и ячменя, а также риса. Кроме того, сохранились следы плесневых грибов и дрожжей, способствовавших ферментации. По мнению ученых, изначально этот напиток напоминал хуанцзю или «желтое вино».