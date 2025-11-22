Метеоролог Семенов спрогнозировал погодные аномалии в декабре 2025 года

Метеорологические прогнозы указывают на возможное появление различных погодных аномалий в декабре, сообщил метеоролог Михаил Семенов в интервью NEWS.ru .

Он подчеркнул, что для некоторых регионов этот месяц может стать аномально холодным и снежным.

«Согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны», — предупредил ученый.

Причины таких экстремальных условий, по мнению метеоролога, связаны с усилением потоков холодного воздуха из Арктики и активизацией атмосферных фронтов, которые затронут центральные и восточные регионы России, а также северные широты. Семенов не исключил, что в Якутии температура может опуститься до −50 градусов и ниже, добавил «КарелInform».