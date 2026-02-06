Многие сталкиваются с различными звуками в суставах: хрустом в коленях, щелканьем пальцев или треском в шее. Эти явления часто вызывают беспокойство и ассоциируются с возрастом или артритом. Как сообщил журнал Medical Xpress , знакомый хруст суставов объясняется кавитацией.

Суставы окружены капсулой с синовиальной жидкостью, содержащей растворенные газы — кислород, азот и углекислый газ. При растяжении сустава давление внутри капсулы падает, что приводит к образованию и лопанью газового пузыря с характерным звуком, написали «Известия».

Физиотерапевт и исследователь хронической боли отмечает, что для повторного появления звуков требуется около 20 минут, пока газ не растворится обратно в жидкости.

Существуют и другие причины шумов в суставах, например, скольжение сухожилий по костям или движение между хрящами и костями, что вызывает «скрежет» или «потрескивание», особенно в коленях. Колени подвержены крепитусу из-за своего строения и неравномерного натяжения мышц.

Врач-ревматолог Елена Яновская подчеркнула, что поводы для беспокойства возникают, если хруст становится постоянным, сопровождается болью, отеком, скованностью или ограничением подвижности. Эти симптомы могут указывать на остеоартрит, артрит, тендинит или последствия травм.

Несмотря на то что хруст суставов может приносить кратковременное облегчение, он не решает основных проблем и не улучшает подвижность на длительный срок. Физиотерапевты рекомендуют уделять внимание физической активности и регулярным упражнениям для поддержания здоровья суставов.