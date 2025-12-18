Medical Xpress: выносливость человека начинает снижаться после 35 лет

По данным ученых, физическая работоспособность человека достигает пика примерно к 35 годам, после чего начинается постепенное снижение силы, выносливости и общей физической формы.

Анализ показал, что первые признаки снижения физической формы появляются уже к 35 годам, независимо от объема тренировок. После этого спад продолжается и со временем ускоряется. Исследователи подчеркнули, что физическая активность остается эффективным инструментом поддержания формы.