Medical Xpress: ученые выяснили, что жара влияет на психику подростков

Специалисты обнаружили, что повышение глобальных температур может негативно сказаться не только на физическом, но и на психическом здоровье подростков. Об этом сообщил журнал Medical Xpress .

Доцент психологии Эрика Манчак отметила: «Я пытаюсь понять, как некоторые из этих физических воздействий могут влиять на психическое здоровье детей — как путем активации биологических процессов, которые могут подвергать детей риску, в частности, развития депрессии».

Ученые наблюдали за 120 подростками в районе Денвера в течение шести месяцев. Каждые три месяца проводилась оценка симптомов депрессии и брались анализы крови для измерения уровня воспаления. Исследователи сопоставляли данные о температуре с мест проживания участников и подсчитывали количество аномально жарких или холодных дней перед появлением симптомов, написали «Известия».

Подростковый возраст сам по себе связан с повышенным риском депрессии — по некоторым оценкам, ей подвержены до 35% подростков. Кроме того, дети чаще находятся на улице и не всегда могут контролировать условия окружающей среды.

По словам ученых, учет факторов окружающей среды может помочь в разработке профилактических мер.