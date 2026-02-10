Medical Xpress: ученые выяснили, что длительное сидение усиливает отеки при венозной недостаточности

Сосудистый хирург Мигель Ф. Манзур из Института сердца и сосудов USC (Keck Medicine of USC) сообщил журналу Medical Xpress , что до 40% взрослых в США страдают от хронической венозной недостаточности. Это состояние, при котором нарушается работа вен нижних конечностей и ухудшается отток крови к сердцу.

С течением времени клапаны в венах перестают функционировать должным образом, что приводит к застою крови в нижней части ног. По словам врача, это вызывает отеки, ощущение тяжести и усталости в ногах, а также появление варикозных вен. В некоторых случаях возможно изменение цвета кожи и образование язв, написали «Известия».

Риск развития заболевания увеличивается с возрастом, особенно после 50 лет. Женщины подвержены ему чаще из-за беременности, гормональных изменений и увеличения объема крови. Наследственность также играет важную роль: если близкие родственники сталкивались с проблемами вен, вероятность заболевания выше.

Среди других факторов риска сосудистый хирург назвал ожирение, малоподвижный образ жизни и длительное сидение или стояние. Повышенный риск наблюдается у пациентов, перенесших тромбоз глубоких вен.

Лечение хронической венозной недостаточности может быть эффективным и давать долгосрочный результат, но заболевание остается хроническим. Важно регулярно наблюдаться у специалиста, чтобы предотвратить появление новых варикозных вен.