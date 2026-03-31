Medical Xpress: регулярные путешествия укрепляют сердечно-сосудистую систему

Регулярные поездки способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, снижению стресса и повышению продуктивности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

По словам профессора Джеймса Петрика, влияние путешествий на сердце схоже с принципом интервальных тренировок у спортсменов: новые впечатления активизируют работу сердца, а периоды отдыха позволяют ему восстановиться. Такое чередование нагрузки и расслабления укрепляет сердечную мышцу.

Исследование показало, что более длительные поездки оказывают более устойчивый антистрессовый эффект по сравнению с короткими выходными. Однако долгосрочные эффекты длительного пребывания вне привычной среды еще не изучены.