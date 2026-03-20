Medical Xpress: пребывание на природе меняет работу мозга на физиологическом уровне

Международная группа исследователей из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили и Имперского колледжа Лондона пришла к выводу, что пребывание на природе меняет работу мозга на физиологическом уровне. Это стало известно после анализа 108 научных работ с использованием нейровизуализации, сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

В процессе работы ученые проанализировали данные электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и функциональной МРТ. Выяснилось, что зеленые насаждения способствуют увеличению альфа- и тета-ритмов мозга, связанных с состоянием «расслабленного бодрствования». При этом снижается бета-активность, отвечающая за активные когнитивные усилия.

Исследования показали, что изменения в работе мозга могут наступать уже через три минуты после контакта с природой — реальной или виртуальной. Более выраженный эффект наблюдается при 15-минутном погружении в естественную среду.

По словам авторов, на природе снижается активность миндалевидного тела — области мозга, отвечающей за обнаружение угроз и реакцию на стресс. Также успокаивается субгенуальная часть префронтальной коры, связанная с навязчивыми негативными мыслями. Это может снизить сенсорную и перцептивную нагрузку. В результате процессы, связанные со стрессом, успокаиваются, и организм может выйти из режима «бей или беги».

Специалисты подчеркивают, что большинство текущих исследований носят корреляционный характер, поэтому утверждать, что природа является единственной причиной таких изменений, пока преждевременно. Однако данные указывают на возможность накопительного эффекта.