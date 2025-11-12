Medical Xpress: паузы и слова-паразиты в речи связаны с когнитивными нарушениями
Ученые из Университета Торонто, Йоркского университета и Исследовательского центра Бэйкреста обнаружили связь между речевыми особенностями и состоянием мозга. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
Как пояснили исследователи, длительные паузы, слова-паразиты и трудности с подбором слов могут свидетельствовать о когнитивных нарушениях.
«Темп речи — это не просто индивидуальная манера общения, а чувствительный показатель здоровья мозга», — отметил ведущий автор работы Джед Мельцер.
По мнению ученых, анализ речи может стать удобным инструментом для ранней диагностики когнитивных нарушений и помочь вовремя начать наблюдение или лечение.